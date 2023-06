Spaanse bank Globalcaja getroffen door ransomware-aanval

De Spaanse coöperatieve bank Globalcaja is vorige week het slachtoffer van een ransomware-aanval geworden. Volgens de financieel dienstverlener raakten verschillende lokale computers met de malware besmet. Na ontdekking van de ransomware schakelde de bank naar eigen zeggen het beveiligingsprotocol voor dergelijke situaties in, waardoor sommige kantoorfuncties werden uitgeschakeld, wat impact op de dienstverlening had.

Globalcaja, dat 600.000 klanten en 125.000 leden telt, zegt dat de transacties en rekeningen van klanten niet zijn gecompromitteerd. De bank werkt aan het herstel van de systemen, maar geeft geen verdere informatie. De aanval werd opgeëist door de criminelen achter de Play-ransomware. Die claimen allerlei vertrouwelijke informatie van klanten en personeel te hebben gestolen, waaronder kopieën van paspoorten en contracten. Als de bank het gevraagde losgeld niet betaalt dreigen de criminelen de gegevens op 11 juni te publiceren. Hoe de aanvallers toegang tot de systemen van de bank konden krijgen is niet bekend.