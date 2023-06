Antwerpen half jaar na ransomware-aanval nog altijd niet volledig hersteld

De gemeente Antwerpen werd begin december vorig jaar het slachtoffer van een ransomware-aanval. Een half jaar later is de stad nog niet volledig hersteld. Zo is het onder andere niet mogelijk om een afspraak voor de milieustraten te maken, is de sorteerstraatpas niet op te laden, zijn computers in leeszalen en bibliotheken niet te reserveren, kunnen er bij de bibliotheek geen documenten worden afgedrukt, is het ook niet mogelijk om kopieerkrediet op te laden en komen meldingen over parkeren, verkeer en deelmobiliteit niet aan. Diensten die wel zijn hersteld hebben met achterstanden te maken.

"Zaken worden pas terug digitaal ter beschikking gesteld wanneer er zekerheid is rond maximale beveiliging. Systemen worden teruggezet op basis van heel wat parameters zoals urgentie, veiligheid, complexiteit en connecties met andere systemen", zegt perscoördinator tegenover Data News. Daarnaast wordt elke applicatie aangepast aan de nieuwe veiligheidsnormen en geïnstalleerd in de nieuwe veiligere omgeving.

Daarna worden beschikbare back-ups – na veiligheidsscreening – teruggeplaatst en connecties met gelinkte systemen hersteld. "We werken dus effectief met het terugzetten van de back-ups, maar op een veilige manier om een dergelijke hack in de toekomst maximaal te vermijden. Deze hele operatie vraagt natuurlijk wel wat tijd. Als we dit niet voldoende doordacht en te snel zouden doen, zouden de risico’s op een nieuwe uitval hoog zijn", aldus de perscoördinator.

Vanwege de aanval zijn verschillende geplande maatregelen versneld uitgerold, waaronder de uitrol van Microsoft 365 en multifactorauthenticatie. Deze zomer wil de stad de overige en meest urgente zaken voor burgers weer online hebben.