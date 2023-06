FBI meldt toename van afpersing met deepfake video's en foto's

Er is een toename van het aantal mensen dat melding maakt van afpersing met deepfake video's en foto's, zo stelt de FBI, dat mensen oproept om voorzichtig te zijn met het delen van foto's en video's op internet. Volgens de Amerikaanse opsporingsdienst maken afpersers gebruik van publiek beschikbare of door slachtoffers gedeelde foto's en gebruiken vervolgens "deepfake technologie" om daar naaktfoto's en pornovideo's van te maken.

De nepvideo's worden dan op social media of pornosites geplaatst, of voor het afpersen van slachtoffers gebruikt. Sinds april zegt de FBI een toename van het aantal meldingen over "sextortion" te hebben ontvangen waarbij deepfake technologie is toegepast. De beelden die de oplichters gebruiken zijn afkomstig van videochats of door het slachtoffer zelf opgestuurd, waarna ze door de oplichter verder worden bewerkt. De afperser eist vervolgens geld of cadeaubonnen, en dreigt anders de beelden met familie of bekenden op social media te delen.

De Amerikaanse opsporingsdienst adviseert internetgebruikers om zeer terughoudend en voorzichtig te zijn met het delen van persoonlijke foto's en video's op internet. "Zodra content op internet is gedeeld, is het zeer lastig, als niet onmogelijk, om het te verwijderen zodra het door andere partijen wordt verspreid", aldus de FBI. Daarnaast is het verstandig om geregeld op eigen gegeven te zoeken en de privacyinstellingen van social media te gebruiken.