Bibliotheek Gouda getroffen door ransomware-aanval

Bibliotheek Gouda is getroffen door een ransomware-aanval, waarbij de aanvallers claimen dertig gigabyte aan data buit te hebben gemaakt, waaronder persoonlijke data van medewerkers en klanten zoals paspoortgegevens. Dat melden de criminelen achter de 8Base-ransomware via hun eigen site.

De bibliotheek spreekt op de eigen website over een "cyberincident" waardoor de dienstverlening is beperkt. "Er is nog niet veel bekend”, zegt Miranda van Elswijk van Bibliotheek Gouda tegenover het AD. "Behalve dat er sprake is van ransomware." Of er ook daadwerkelijk gegevens zijn gestolen is onbekend. De aanval heeft onder andere gevolgen voor het inleveren van geleende boeken. "Zodra ons systeem weer werkt, worden de boeken automatisch van je pas gehaald. Dit kan een aantal dagen duren. Als hierdoor de inleverdatum verstreken is, wordt je boete kwijtgescholden", aldus de bibliotheek.

Verder is op dit moment de gegevensuitwisseling tussen de fysieke en online bibliotheek offline waardoor wijzigingen, zoals wachtwoord, abonnementsvorm of blokkades, pas worden verwerkt als alles weer functioneert. De bibliotheek maakt inmiddels gebruik van een noodsysteem waardoor de selfservicebalies nog wel zijn te gebruiken. Hoe de aanvallers toegang tot de systemen van de bibliotheek konden krijgen is onbekend. De aanvallers dreigen de gestolen data op 11 juni te publiceren als de bibliotheek geen losgeld betaalt. Vorig jaar oktober werd Bibliotheek Rotterdam het slachtoffer van een cyberaanval waarbij persoonsgegevens werden gestolen.