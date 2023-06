Onderzoek naar ING België na klacht over inzien e-mailverkeer werknemers

De Belgische autoriteiten gaan onderzoek doen naar ING België. Aanleiding is een klacht van vakbond BBTK dat de bank het mailverkeer van bijna tweeduizend werknemers zou hebben ingekeken. Dat meldt De Tijd. ING ontkent en zegt dat het mailverkeer niet is geanalyseerd.

Het dossier volgt na het ontslag afgelopen najaar van de hoofdafgevaardigde van de vakbond bij de bank. BBTK ging tegen het ontslag in beroep en kreeg ruim een maand geleden gelijk. Vervolgens stelde ING beroep in tegen de uitspraak. In het kielzog van de ontslagzaak kwam de vakbond naar eigen zeggen te weten dat de interne inspectiedienst van ING op verzoek van de directie het mailverkeer van zo'n tweeduizend medewerkers heeft onderzocht en daarover een rapport publiceerde.

Daarmee zou de bank te weten zijn gekomen welke ING-medewerkers sympathie voor de vakbond hadden, aldus BBTK. Ook zou er inzicht zijn verkregen in de strategie van de bond. Op basis van het onderzoek zullen de autoriteiten beslissen of er vervolging wordt ingesteld.