Cisco: netwerken steeds vaker geïnfiltreerd via accounts van leveranciers

Aanvallers maken steeds vaker gebruik van accounts van leveranciers en 'contractors' om netwerken bij organisaties binnen te dringen of verder te compromitteren, zo stelt Cisco op basis van eigen gegevens. Volgens het netwerkbedrijf krijgen supplychain-aanvallen veel aandacht, maar wordt misbruik van accounts van derde partijen vaak over het hoofd gezien.

Het account van een leverancier is voor aanvallers veel handiger dan andere accounts met vergelijkbare rechten, stelt onderzoeker Nick Biasini. Leveranciers kunnen onregelmatig en op ongewone tijden op de omgeving inloggen, waardoor het lastig is voor securityteams om een baseline voor dergelijke accounts op te stellen. Ook kan het lastig zijn om afwijkende locaties te detecteren wanneer organisaties met freelance consultants werken die vanuit andere gebieden of landen inloggen.

Biasini merkt op dat de aanvallers de initiële toegang tot een netwerk vaak via een low-privilege account weten te verkrijgen, maar dan snel het account van een leverancier proberen te gebruiken om verdere toegang te krijgen. Cisco adviseert om accounts van leveranciers die niet in gebruik zijn uit te schakelen, deze accounts zo min mogelijk rechten te geven, leveranciers onderdeel te maken van 'remote access health checks' en de toegang van leveranciers via een 'jump box' of aparte applicatie te regelen.