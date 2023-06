KeePass verhelpt kwetsbaarheid waardoor master password is te stelen

Er is een nieuwe versie van wachtwoordmanager KeePass verschenen die een kwetsbaarheid (CVE-2023-32784) verhelpt waardoor het master password uit het geheugen was te stelen. Wanneer gebruikers het master password invoeren, blijft voor elk getypt karakter een string in het geheugen achter. Eenmaal gecreëerd zijn die lastig te verwijderen. Een aanvaller die toegang tot het systeem heeft kan het wachtwoord vervolgens uit het geheugen halen.

Het probleem doet zich voor met de manier waarop de tekstbox van KeePass voor het invoeren van het master password en andere wachtwoorden invoer verwerkt wanneer de gebruiker een wachtwoord invoert. Daardoor blijven er strings in het geheugen achter. Wanneer bijvoorbeeld "Password" wordt getypt, blijven de strings: •a, ••s, •••s, ••••w, •••••o, ••••••r, •••••••d in het geheugen achter. Onlangs verscheen er op GitHub een tool genaamd "KeePass 2.X Master Password Dumper" waarmee deze strings uit het geheugen zijn te halen.

Een aanvaller moet wel toegang tot het systeem hebben om de aanval uit te voeren. Daarnaast werkt de aanval alleen tegen KeePass versie 2, de eerste versie van de wachtwoordmanager is niet kwetsbaar. Dominik Reichl, de ontwikkelaar van KeePass, heeft echter een oplossing in versie 2.54 verwerkt. Zo worden de betreffende strings, die uit het geheugen zijn te dumpen, in de meeste gevallen niet meer door KeePass gemaakt. Daarnaast creëert de wachtwoordmanager nu "dummy fragmenten" in het procesgeheugen. Die moeten het lastiger maken om met karakters die in het geheugen zijn te vinden het master password samen te stellen.

De ontwikkelaar van de dumptool bevestigt dat deze twee maatregelen ervoor zorgen dat de aanval niet meer werkt. Gebruikers wordt aangeraden om naar KeePass 2.54 of nieuwer te updaten. Daarnaast adviseert de ontwikkelaar van de dumptool om het master password te wijzigen, crash dumps, hibernation bestand en swap file te verwijderen, verwijderde data te overschrijven en de computer te herstarten.