VMware waarschuwt voor kritiek beveiligingslek in netwerkmonitoringstool

VMware waarschuwt organisaties voor een kritiek beveiligingslek in Aria Operations for Networks, een tool voor het monitoren van netwerken, dat voorheen bekend stond als vRealize Network Insight. Via de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-20887, kan een aanvaller met toegang tot het systeem willekeurige code uitvoeren. De impact van het lek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Er zijn beveiligingsupdates beschikbaar gemaakt die het probleem verhelpen, alsmede twee andere kwetsbaarheden (CVE-2023-20888 en CVE-2023-20889) waardoor het ook mogelijk is voor een aanvaller om code uit te voeren of informatie te stelen. De impact van deze twee kwetsbaarheden zijn beoordeeld met respectievelijk een 9.1 en 8.8. Bij eerdere kritieke lekken in vRealize adviseerde VMware om de betreffende updates meteen te installeren, maar dat staat nu niet in de advisory vermeld.