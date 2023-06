Britse toezichthouder slaat alarm over technologie die hersenen monitort

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft vandaag een waarschuwing afgegeven voor nieuwe technologieën waarmee de hersenen zijn te monitoren. Deze "neurotech" kan tot discriminatie van personen leiden en gevolgen voor de privacy van mensen hebben, aldus de ICO. De toezichthouder spreekt van een "reëel gevaar" en kondigt richtsnoeren voor neurotech-ontwikkelaars aan.

De gezondheidszorg maakt al gebruik van neurotech, waar er strenge regels voor gelden. Neurotech is zich echter in sneltreinvaarttempo aan het ontwikkelen voor andere zaken, waaronder persoonlijk welzijn, sport, marketing en zelfs het monitoren van mensen op de werkvloer. De ICO voorspelt dat het gebruik van technologie om hersengegevens te monitoren het komende decennium wijdverbreid zal worden.

Als de technologie niet met voldoende verschillende mensen wordt getest kan dit leiden tot onnauwkeurige data en aannames over mensen en gemeenschappen, wat weer voor discriminatie kan zorgen. Het gebruik van neurotech op de werkvloer kan ook leiden tot een oneerlijke behandeling. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde hersenpatronen als onwenselijk worden beschouwd. Personen met deze patronen kunnen dan geen promoties krijgen of bepaalde kansen mislopen, aldus de ICO.

De Britse privacytoezichthouder ontwikkelt nu specifieke richtlijnen voor het toepassen van neurodata. Deze regels zouden in 2025 beschikbaar moeten zijn. Daarnaast heeft de ICO een rapport over neurotechnologie gepubliceerd. "Neurotechnologie verzamelt intieme persoonlijke informatie waar mensen zich vaak niet bewust van zijn, waaronder emoties en complex gedrag. De gevolgen kunnen ernstig zijn als deze technologieën op de verkeerde wijze worden ontwikkeld of toegepast", zegt Stephen Almon van de ICO.