VeraCrypt verwijdert support voor legacy algoritmes RIPEMD160 en GOST89

Na anderhalf jaar verschijnt er binnenkort een nieuwe versie van encryptiesoftware VeraCrypt, waarin de support van legacy hashing algoritmes RIPEMD160 en GOST89 volledig is verwijderd. Daardoor is het niet meer mogelijk om harde schijven of andere volumes te mounten waarbij deze hashing algoritmes zijn gebruikt.

VeraCrypt is een opensource-encryptieprogramma voor Linux, macOS en Windows gebaseerd op het populaire TrueCrypt waarvan de ondersteuning in 2014 werd gestopt. Het wordt voor het grootste deel door één persoon ontwikkeld. Via de software is het mogelijk om systemen volledig te versleutelen of versleutelde containers aan te maken.

De laatste versie van VeraCrypt, versie 1.25.9, dateert van 19 februari 2022. Al enige tijd is versie 1.26 in ontwikkeling. Daarvan is nu een testversie voor Windows verschenen. De grootste verandering is het verwijderen van de support voor RIPEMD160 en GOST89. VeraCrypt gebruikte deze algoritmes bij het encryptieproces van schijven en containers. Het is al enige tijd niet meer mogelijk om deze algoritmes voor de versleuteling te kiezen, maar de support was wel aanwezig om oude volumes te kunnen mounten.

Met VeraCrypt 1.26 wordt de support echter verwijderd, waardoor volumes waarvoor de algoritmes zijn gebruikt niet meer te mounten zijn. Daarnaast voegt de nieuwe versie BLAKE2s als algoritme toe voor het versleutelen van schijven en volumes. BLAKE2 is een hashfunctie die veiliger dan SHA-3 en sneller dan MD5 zou moeten zijn. Wanneer de releaseversie van VeraCrypt 1.26 verschijnt is nog onbekend.