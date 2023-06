Kabinet trekt 123 miljoen euro uit om tekort aan ict'ers aan te pakken

Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit om het tekort aan ict'ers en technici aan te pakken. Het geld gaat naar bestaande publiek-private samenwerkingen van onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het doel is om meer scholieren, werkenden en werkzoekenden op te leiden voor een baan in techniek of ict. De vijftien samenwerkingsverbanden hebben de ambitie om tot 2027 zo'n 31.000 mkb-bedrijven te bedienen.

Het gaat bijvoorbeeld om het IT Verband Zuid-Holland, dat tekorten aan it'ers in het mkb in Zuid-Holland wil terugdringen. Verschillende samenwerkingsverbanden in de regio houden zich bezig met de ontwikkeling van it-onderwijs, het stimuleren van digitalisering en innovatie in het mkb, het in kaart brengen van de arbeidsmarktbehoefte, het creëren van ecosystemen rond it en cybersecurity, het omscholen en bijscholen van mensen naar it-functies, het binden van bestaande it'ers aan het mkb en het up-to-date houden van it-kennis van werkenden.

Eerder dit jaar besloot het kabinet in te stemmen met het Actieplan Groene en Digitale Banen. Via dit actieplan moet het personeelstekort samen met werkgevers en onderwijs worden aangepakt. Zo moet de instroom in het bètatechnisch onderwijs omhoog en wil het kabinet technisch personeel in de techniek en ict behouden. Daarmee wil het kabinet meer dan één miljoen ict-geschoolden in 2030 hebben. De nu aangekondigde investering is ook onderdeel van het actieplan.