VS looft 5 miljoen dollar uit voor vermeende leverancier cryptotelefoons FBI

De Amerikaanse autoriteiten hebben een beloning van 5 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot de aanhouding of veroordeling van een Zweedse man die "AN0M" cryptotelefoons van de FBI zou hebben verkocht en een beheerder van het versleutelde chatplatform was. Twee jaar geleden werd bekend dat de FBI en de Australische politie jarenlang versleutelde cryptotelefoons aan criminelen hebben geleverd waardoor ze alle communicatie tussen gebruikers konden afluisteren.

Via de verkregen informatie werden tijdens een internationale politieoperatie honderden verdachten aangehouden. In 2019 besloot de FBI een eigen bedrijf te starten genaamd "AN0M" dat cryptotelefoons aanbood. De telefoons waren alleen via criminelen te verkrijgen. De telefoons konden daarnaast alleen via een versleuteld chatplatform communiceren. Het platform was echter in handen van de twee opsporingsdiensten, die zo alle data die toestellen uitwisselden konden onderscheppen. Dit maakte het mogelijk om wereldwijd criminele activiteiten te monitoren.

"Gebruikers van AN0M communiceerden nietsvermoedend via een systeem dat in handen van de FBI was", aldus de Nieuw-Zeelandse politie destijds. "De gebruikers dachten dat hun AN0M-telefoons door onkraakbare encryptie beschermd waren tegen politie." Volgens Europol zijn er in totaal twaalfduizend cryptotelefoons aan meer dan driehonderd misdaadsyndicaten in meer dan honderd landen geleverd. In Nederland werden tientallen verdachten aangehouden.

De Zweedse verdachte was volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een "beheerder en influencer van een versleutelde communicatiedienst wereldwijd gebruikt door criminelen". De man zou als tussenpersoon de telefoons aan allerlei criminelen hebben geleverd. Daarnaast zou uit onderschepte informatie blijken dat hij zich aan allerlei misdrijven schuldig maakte, zoals drugshandel en witwassen.