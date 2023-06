Zwollenaar vrijgesproken wegens onrechtmatige doorzoeking telefoon en auto

Een 48-jarige man uit Zwolle is door de rechtbank Gelderland vrijgesproken van ontucht met een 17-jarige sekswerker omdat zijn auto en telefoon onrechtmatig door de politie waren doorzocht. Vorig jaar juli kreeg de politie een melding van een particuliere beveiliger over een drugsdeal bij een auto met twee inzittenden in Apeldoorn. Iets later zagen politieagenten deze auto rijden op de snelweg en gaven ze een volgteken.

Alleen de Zwollenaar zat op dat moment in de auto. Daarnaast lagen er twee mobiele telefoons, een gevuld condoom en een geopende condoomverpakking. De agent vroeg waar de man was geweest, omdat hij was gezien bij een vermoedelijke drugsdeal in Apeldoorn. Daarop reageerde hij zenuwachtig. Het raadplegen van de politiesystemen leverde geen relevante informatie op. Ook werden er geen drugs gezien of geroken.

Op basis van zijn gedrag, de telefoons in de auto, de melding van de beveiliger en de ondervraging ter plaatse besloot de politie om de auto te doorzoeken. Volgens de rechter ging de politie daarbij kennelijk uit van een verdenking van overtreding van de Opiumwet. De doorzoeking van de auto leverde niets op. Op enig moment pakte één van de agenten een mobiele telefoon die gedeeltelijk onder een handdoek lag.

De telefoon was niet met een toegangscode beveiligd waardoor de agent de aanwezige WhatsApp-gesprekken kon bekijken. Daaruit kon de agent afleiden dat de man een afspraak met een sekswerker had gehad. Verder onderzoek wees uit dat deze persoon 17 jaar was. Volgens de rechter hadden de agenten de telefoon en auto niet mogen doorzoeken. Er was namelijk geen sprake van een heterdaadsituatie.

Daarnaast was de melding van de beveiliger te weinig concreet voor verdenking van een Opiumwetmisdrijf. "Dat de man zenuwachtig gedrag vertoonde toen de politie hem zei dat hij was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht is begrijpelijk", stelt de rechter. Verder is de man op dat moment niet op zijn zwijgrecht gewezen. Tevens komt het vaker voor dat mensen twee mobiele telefoons hebben, aldus de rechter. De rechtbank concludeert dat de agenten dan ook niet bevoegd waren om de auto te doorzoeken.

De agenten hadden verder geen toestemming om in de telefoon van de Zwollenaar te kijken en informatie uit deze telefoon vast te leggen. "Ze hebben niet goed beschreven wat de omvang van hun onderzoek van die telefoon is geweest. Wel is duidelijk dat de politie meer informatie uit de telefoon heeft gehaald, maar die gegevens ontbreken in het dunne strafdossier dat minder dan 50 pagina’s telt", zo laat de rechter verder weten. Daardoor kan de rechtbank niet toetsen hoe groot de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de man is. Ook blijkt de aangifte van de minderjarige in het strafdossier te ontbreken.

Uiteindelijk oordeelt de rechter dat hier sprake is van onherstelbare vormverzuimen die een inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer van de man. Het bewijs dat werd verkregen via de doorzoeking van de auto en telefoon mag dan ook niet worden gebruikt. Daardoor blijft alleen de verklaring van de man als bewijsmiddel over. Op alleen zijn eigen verklaring kan hij echter volgens de wet niet worden veroordeeld. De rechtbank spreekt de man daarom vrij.