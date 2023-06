Zwitserse overheid slachtoffer van ransomware-aanval op softwareleverancier

De Zwitserse overheid is slachtoffer geworden van een ransomware-aanval op Xplain, leverancier van overheidssoftware. Daarbij zijn gegevens gestolen en inmiddels op internet gepubliceerd. De aanval is opgeëist door de criminelen achter de Play-ransomware, die claimen negenhonderd gigabyte aan data te hebben buitgemaakt.

De aanval vond vorige maand plaats, waarbij ook systemen van Xplain werden versleuteld. Hoe de aanvallers toegang konden krijgen is niet bekendgemaakt. De Zwitserse overheid is ook klant van het softwarebedrijf. Het onderzoek naar de aanval is nog steeds gaande, maar in een bericht meldt de Zwitserse overheid dat het door de aanval is getroffen en ervan uit moet worden gegaan dat er "operationele gegevens" zijn gecompromitteerd.

Eerder werd al bekend dat de Zwitserse spoorwegen en het kanton Aargau slachtoffer zijn geworden. Xplain heeft aangifte bij de politie gedaan en werkt inmiddels samen met het Zwitserse Nationale Zentrum für Cybersicherheit. De autoriteiten stellen dat zodra er meer informatie bekend is ze dit met het publiek zullen delen.