C2000-systeem hulpdiensten opnieuw door grote storing niet beschikbaar

Het C2000-communicatiesysteem waar politie, brandweer en ambulance gebruik van maken kampte afgelopen nacht opnieuw met een grote landelijke storing waardoor het urenlang niet beschikbaar was. Dat meldt politievakbond ACP op Twitter. "Hoe hard de techneuten er ook aan werken, C2000 liet hulpverleners vannacht weer in de steek. Het is en blijft onbetrouwbaar en ook levensgevaarlijk. Langdurige storing en een back-up systeem wat ook niet 100 procent functioneerde. Het is ongekend", aldus woordvoerder Maarten Brink.

De storing begon maandagavond om 23.50 uur en was vanochtend rond 03.00 uur verholpen. Een woordvoerder van het ministerie laat aan de NOS weten dat het om een netwerkprobleem ging, waardoor de meldkamers niet meer met de apparatuur van hulpverleners ter plaatse konden communiceren. Daarop besloten centralisten in de meldkamers over te schakelen op mobilofoons en portofoons.

Volgens ACP-voorzitter Wim Groeneweg is de maat "al lang meer dan vol" als het om C2000 gaat, zo laat hij tegenover Hart van Nederland weten. "Als het erop aankomt en je hebt geen verbinding, kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan." Vorige maand kreeg C2000 ook al met een grote storing te maken. Bij meerdere zaken waarbij de politie de afgelopen tijd werd ingezet, waaronder een recente klopjacht op overvallers en Paaspop, haperde het systeem. Er wordt al lange tijd over een vervangend systeem gesproken, maar dat is nog niet ontwikkeld. Begin mei waarschuwden de politiebonden dat onder andere omvormers van zonnepanelen voor C2000-storingen zorgen.