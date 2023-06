Amerikaans ziekenhuis sluit mede wegens ransomware-aanval de deuren

Een Amerikaans ziekenhuis heeft mede wegens de gevolgen van een ransomware-aanval besloten om de deuren permanent te sluiten. Aanstaande vrijdag is de laatste dag dat het ziekenhuis, klinieken en andere faciliteiten open zijn. Het St. Margaret’s Health, een ziekenhuis in Spring Valley in de Amerikaanse staat Illinois, werd in 2021 getroffen door een ransomware-aanval.

Door de aanval kon het ziekenhuis maandenlang geen claims bij zorgverzekeraars indienen, wat voor een financiële neerwaartse spiraal zorgde, aldus Linda Burt, vicevoorzitter van het ziekenhuis, tegenover NBC News. Naast de gevolgen van de ransomware-aanval noemt het ziekenhuis ook personeelskosten, inflatie en logistieke problemen als oorzaak. Volgens Amerikaanse media is het de eerste keer dat een ziekenhuis mede vanwege ransomware besluit te stoppen.