Ambtenaar vervalste meerdere rapporten over beveiliging DigiD-aansluiting

Een medewerker van Justis heeft meerdere rapporten vervalst over de beveiliging van de gebruikte DigiD-aansluiting. Dat heeft minister Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer gemeld. De Auditdienst Rijk (ADR) is de interne auditor van de Rijksoverheid en doet onderzoek naar allerlei onderwerpen. Ook geeft het adviezen op onder andere het gebied van informatiebeveiliging. De ADR kan op verzoek van ministeries en agentschappen onderzoeken uitvoeren. In opdracht van Justis had de Auditdienst Rijk onderzoek gedaan naar de beveiliging van de gebruikte DigiD-aansluiting.

Organisaties die van DigiD-gebruiken moeten jaarlijks een 'beveiligingsassessment' laten uitvoeren. Zo wordt gecontroleerd of de koppeling van DigiD met de webapplicatie van de aangesloten organisatie wel voldoet aan de beveiligingseisen. Justis is een overheidsorganisatie die de betrouwbaarheid van personen en organisaties beoordeelt en is onder andere verantwoordelijk voor het afgeven van VOG's die werkgevers of organisaties van hun personeel kunnen vragen.

Het onderzoek van de ADR richtte zich specifiek op de webomgeving ‘Digitaal Aanvragen’ van Justis. Met behulp van deze webapplicatie is het mogelijk om via internet een Verklaring omtrent gedrag (VOG) en een aantal andere producten van Justis aan te vragen. Daarvoor moeten gebruikers via DigiD inloggen. In februari werd ontdekt dat er verschillen zaten tussen de beveiligingsassessments van DigiD die de ADR aan Justis levert, en de beveiligingsassessments die Justis naar Logius stuurt, de beheerder van DigiD.

Uit het digitaal forensisch onderzoek dat na de ontdekking werd uitgevoerd blijkt dat tussen 2018 en 2022 elf rapporten zijn aangepast of nagemaakt. In deze periode zijn voor DigiD, na het eerste volledige rapport in 2018 dat niet is aangepast of nagemaakt, alle volgende vier volledige rapporten aangepast en alle vier verbeterrapporten nagemaakt.

Het onderzoek liet ook zien dat auditrapportages van een andere dienst die Justis gebruikt ook zijn aangepast. Het gaat hier om de dienst Suwinet, waarmee overheidsorganisaties op een veilige en snelle manier gegevens van burgers en bedrijven digitaal met elkaar kunnen delen. Voor Suwinet is in 2020 een rapport aangepast en zijn in 2021 en 2022 twee rapporten nagemaakt.

Volgens de onderzoekers zijn de aanpassingen en vervalsingen het werk van één Justis-medewerker. "Na zorgvuldig onderzoek zijn maatregelen genomen richting de medewerker. De medewerker is niet meer werkzaam bij de Rijksoverheid", aldus minister Weerwind.