Europol: end-to-end encryptie blijft uitdaging bij aanpak terroristische content

En als end-end-encryptie niet meer is toegestaan, denk je echt dat ze meer terroristische content kunnen vinden?

Ze zijn al niet goed in het vinden van terroristische content in de huidige informatie die ze verzamelen, als je meer hooi op de hooiberg van informatie gooit is de kans nog kleiner.

En je gooit de privacy van alle burgers die niets gedaan hebben weg in de hoop iets te vinden.

En denk je echt dat terroristen geen andere communicatiemethodes hebben dan standaard chat apps en dergelijke, als er een ding is dat uit het verleden is gebleken is dat deze vaak hun eigen communicatieplatformen hebben...