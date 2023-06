Kiesraad overweegt alternatief voor versturen verkiezingssoftware op cd-rom

De software die gemeenten, politieke partijen en de waterschappen bij de verkiezingen in Nederland gebruiken wordt nu nog vanwege veiligheidsoverwegingen op cd-roms per post verzonden, maar de Kiesraad kijkt naar een alternatieve distributiemethode. Dat staat in de vandaag verschenen evaluatie van de laatste Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen.

De Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020) wordt door politieke partijen, gemeenten en centraal stembureaus gebruikt bij het aanmaken en vaststellen van kandidatenlijsten, het optellen van verkiezingsuitslagen en het berekenen van de zetelverdeling. Gemeenten die OSV2020 gebruiken voor het vaststellen van de uitslag moeten zich aan bepaalde procedures en voorwaarden houden bij het gebruik van de software.

Zo worden de computers gebruikt in een af te sluiten ruimte. En zijn de computers waarop het programma wordt gebruikt niet aangesloten op internet of het gemeentelijk netwerk. Als er een verbinding wordt geconstateerd sluit het programma automatisch af. Het is de bedoeling om OSV2020 door nieuwe verkiezingssoftware te vervangen, maar de softwareleverancier die was gekozen kon dit niet op tijd en met voldoende kwaliteit doen. Daardoor blijft OSV2020 langer in gebruik.

In de vandaag verschenen evaluatie komt ook het gebruik van de software voorbij. Die werd dit jaar relatief laat aangeleverd bij de gemeentelijke stembureaus, de hoofdstembureaus en de centraal stembureaus, namelijk één week voor de dag van stemming. "Dat komt doordat OSV2020 pas volledig ingericht kon worden na vaststelling van de definitieve kandidatenlijsten, en doordat wij vanuit veiligheidsoverwegingen de software op cd-roms per post verzenden", aldus de Kiesraad.

Gemeenten en waterschappen zouden volgens de Kiesraad graag meer tijd krijgen om het gebruik van de software te kunnen testen. Daar komt bij dat niet elke computer tegenwoordig nog geschikt is voor cd-roms. "Wij zoeken in overleg met onze ketenpartners naar verbeteringen", zo staat in de evaluatie. Zo wordt er gekeken naar een stapsgewijze aanlevering van de software, zodat gemeenten en waterschappen al een deel van de software kunnen testen vóór vaststelling van de kandidatenlijsten.

"Ook beraden wij ons op een alternatieve distributiemethode. Het doel hiervan is om de verkiezingssoftware zowel veilig als tijdig aan te leveren", stelt de Kiesraad verder. Wat deze distributiemethode inhoudt staat niet in de evaluatie vermeld. Security.NL heeft de Kiesraad om verdere informatie gevraagd.