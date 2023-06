Onderzoekers achterhalen encryptiesleutel aan de hand van power led

Weer een slimme side-channel analyse , in een min of meer 'hands-off' setup .

De camera's waren een aantal meters verwijderd van de lees-setup .



Het 'rolling shutter' effect gebruiken voor een effectief hogere sample rate is ook slim.

(Rolling shutter is iets om te weten, vooral als je vergaande conclusies denkt te trekken uit enkele beelden. Sommige mensen die iets dachten te vinden van [de bron van] explosies of andere snelle events die binnen een enkel frame beginnen zaten daarmee fout]



Er is wel een forse observatie periode nodig, en deels met chosen ciphertexts .



Met een snelle skim meen ik op te maken dat een 256 bit ECSDA 10.500 signatures - 65 minuten video kostte.

Ik zag niet meteen hoeveel tijd de SIKE 378 bit key kostte, maar in elk geval een chosen ciphertext aanval.



Anyway - het 'van afstand kijken' is ietwat misleidend als je een dik uur specifieke testen moet doen .

Maar wel een fraaie aanval.