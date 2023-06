Examenuitslagen bij twintigtal scholen vertraagd door ddos-aanval

De examenuitslagen hebben gisteren bij bijna twintig scholen langer op zich later duren als gevolg van een ddos-aanval, zo stelt de softwareleverancier waar de onderwijsinstellingen gebruik van maken. De scholen in kwestie werken met leerlingvolgsysteem Somtoday voor het vaststellen van de eindcijfers. De normering voor het berekenen van de eindcijfers was pas gisterenochtend bekend, waarna de scholen de resultaten van hun leerlingen binnen het systeem konden vaststellen.

Vanwege een "vastzittende job" kon een aantal scholen gisterenochtend geen examenprocessen meer uitvoeren, waarop Somtoday besloot om een update uit te rollen. Om vastzittende berekeningen te kunnen starten bleek een tweede update nodig. "Helaas kregen we tijdens de release van de tweede patch een zware ddos-aanval. Dit vertraagde de release van de patch aanzienlijk. Door deze gebeurtenissen kan het zijn dat er op een school leerlingen niet gebeld konden worden op het afgesproken tijdstip", aldus de softwareleverancier.

Bij de meeste scholen waren de uitslagen op dat moment al verwerkt, maar bij achttien scholen moest een groot deel nog gebeuren, zo meldt De Stentor. "We hebben de normering, dus we zijn handmatig aan de slag gegaan. Tot het seintje werd gegeven dat de uitslagen alsnog binnenkwamen", laat Margret Hacking, adjunct-directeur van het Eijkhagen College in Landgraaf, tegenover de krant weten. Of de ddos-aanval uit zichzelf stopte of dat er maatregelen zijn genomen laat Somtoday niet weten. De softwareleverancier zegt aangifte bij de politie te hebben gedaan.