Nederlandse verdachte in Megaupload-zaak veroordeeld tot 2,5 jaar cel

De Nederlandse hoofdprogrammeur van up- en downloadsite Megaupload is in Nieuw-Zeeland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Daarmee komt er een einde aan een juridisch gevecht van elf jaar. De in Nieuw-Zeeland woonachtige Nederlander trof vorig jaar een schikking met de Nieuw-Zeelandse en Amerikaanse autoriteiten, zodat hij in Nieuw-Zeeland en niet in de Verenigde Staten zou worden aangeklaagd.

Alleen Megaupload-oprichter Kim Dotcom loopt daardoor nog het risico om in deze zaak te worden uitgeleverd aan de VS. De werknemers van Megaupload bekenden vorig jaar onderdeel van een criminele organisatie te zijn en het schenden van auteursrechten. De Nederlander was de hoofdprogrammeur bij de up- en downloadsite alsmede aandeelhouder. In 2010 verdiende hij 1,7 miljoen euro met zijn werk voor Megaupload. De Nederlander had een gevangenisstraf van maximaal tien jaar kunnen krijgen.