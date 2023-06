OM eist 32 maanden cel voor phishingaanval op Snapchat-gebruikers

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 21-jarige man uit Vlaardingen die wordt verdacht van het uitvoeren van phishingaanvallen op Snapchat-gebruikers een gevangenisstraf van 32 maanden geëist, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Tijdens de coronapandemie adverteerde de man met een online dienst waarmee gebruikers konden zien of er in hun regio veel coronabesmettingen waren. Hiervoor adverteerde de man op Snapchat.

De advertenties wezen naar een phishingsite die op de inlogpagina van Snapchat leek. Met gegevens die slachtoffers hier invulden kreeg de verdachte volgens het OM toegang tot de accounts van tientallen jonge Snapchat-gebruikers. Vervolgens zocht de man naar compromitterend beeldmateriaal in de accounts van zijn slachtoffers en wijzigde ook het wachtwoord, zodat slachtoffers niet meer konden inloggen. Met de gevonden afbeeldingen werden slachtoffers afgeperst.

Daarnaast dreigde de verdachte dat hij de accounts en de daarin opgeslagen gegevens zou gaan wissen, of ervoor zou zorgen dat de slachtoffers er nooit meer bij konden. Slachtoffers moesten naaktfoto's van zichzelf sturen of geld betalen. Ook dreigde hij met het openbaren van het privémateriaal. In sommige gevallen heeft de verdachte naaktfoto’s online onder de contacten van de slachtoffers verspreid, waaronder collega’s, schoolgenoten, familie en vrienden.

Bij de politie deden 29 slachtoffers aangifte, maar het Openbaar Ministerie vermoedt dat er veel meer slachtoffers zijn gemaakt. Het OM vindt computervredebreuk, (poging tot) afpersing en afdreiging bewezen. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 32 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met aftrek van de zes weken die de verdachte in voorarrest heeft gezeten. Ook vroeg de officier om toewijzing van de door de slachtoffers gevraagde schadevergoeding. De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak.