Minister: campagne over updates kan "hacks" van zonnepanelen verkleinen

De publiekscampagne ‘Doe je updates’ van de overheid kan de kans op "grootschalige hacks" van zonnepanelen in de nabije toekomst verkleinen, zo stelt minister Adriaansens van Economische Zaken. De bewindsvrouw reageerde op een rapport van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) dat zonnepaneelinstallaties "eenvoudig te hacken" zijn en daarna zijn uit te schakelen of te gebruiken voor het uitvoeren van ddos-aanvallen. Ook kunnen er via de omvormers persoons- en gebruiksgegevens worden gestolen.

"De RDI wijst daarbij op het gevaar van een slechte beveiliging van omvormers, waardoor een groot deel van de zonnepaneelinstallaties gehackt zou kunnen worden. Daarmee zouden ze op afstand uitgeschakeld kunnen worden door onbevoegden. De RDI wijst terecht op de mogelijke risico’s voor het elektriciteitsnetwerk als dat massaal gebeurt", reageert Adriaansens.

Volgens de minister laat het RDI-rapport zien waarom het zo belangrijk is dat er cybersecurityeisen voor digitale producten komen, zoals de Cyber Resilience Act. "Het scenario waar de RDI voor waarschuwt, komt onder andere door het gebruik van standaardwachtwoorden die niet uniek zijn. Het aanbieden van draadloos verbonden apparaten die niet voorzien zijn van unieke standaardwachtwoorden zal onder de nieuwe cybersecurityeisen niet langer zijn toegestaan", voegt Adriaansens toe.

De minister merkt op dat gezien de huidige situatie in de zonnepaneelsector het nu al van belang is dat fabrikanten, importeurs en installateurs hun verantwoordelijkheid nemen en hun producten en ondersteuning aanpassen om digitale kwetsbaarheden te verminderen. "In afwachting van de genoemde wetgeving voert de RDI daarom gesprekken met deze partijen om vrijwillig invulling te geven aan de betreffende eisen", aldus Adriaansens.

Zo kunnen installateurs bijdragen door bij installaties gebruikers voor te lichten en hulp te bieden bij beveiligingshandelingen die gebruikers zelf kunnen uitvoeren, stelt de minster. Daarnaast blijft het kabinet inzetten op bewustwordingscampagnes gericht op gebruikers van met het internet verbonden apparaten. "De publiekscampagne ‘Doe je updates’ is hier een voorbeeld van. Daarmee wordt de kans op grootschalige hacks van zonnepanelen in de nabije toekomst naar verwachting kleiner", besluit Adriaansens.