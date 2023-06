Progress waarschuwt voor nieuwe kritieke kwetsbaarheid in MOVEit Transfer

Softwareontwikkelaar Progress waarschuwt organisaties voor een nieuwe kritieke kwetsbaarheid in MOVEit Transfer en stelt dat het "extreem belangrijk" is dat organisaties meteen actie ondernemen en de beschikbaar gestelde beveiligingsupdate installeren. Een ander recent verholpen beveiligingslek in MOVEit leidde tot wereldwijde ransomware-aanvallen waarbij een groot aantal organisaties data werd gestolen.

MOVEit Transfer is een applicatie voor het uitwisselen van bestanden. Allerlei organisaties maken er gebruik van om onder andere vertrouwelijke informatie binnen de organisatie te delen. De Clop-ransomwaregroep zou sinds 2021 over een kwetsbaarheid hebben beschikt waarmee het mogelijk is om MOVEit-servers te infecteren en data te stelen. Tijdens het Memorial Day weekend in de Verenigde Staten vorige maand vond er grootschalig misbruik van het lek plaats. Voor dit beveiligingslek, aangeduid als CVE-2023-34362, kwam Progress eind mei met een update.

Naar aanleiding van de wereldwijde aanvallen schakelde Progress securitybedrijf Huntress in, wat op 9 juni tot de ontdekking van een nieuwe kritieke kwetsbaarheden leidde. Gisterenavond kwam het softwarebedrijf opnieuw met een waarschuwing voor een nieuw kritiek lek in MOVEit Transfer. Ook via deze kwetsbaarheid, die nog geen CVE-nummer heeft, is ongeautoriseerde toegang tot de omgeving mogelijk. Vanwege de impact moeten organisaties meteen actie ondernemen en de update installeren, aldus de advisory.

Gisteren werd bekend dat ook Shell één van de getroffen organisaties is. Eerder maakten de BBC, de Britse apothekersketen Boots, British Airways, de Britse toezichthouder Ofcom en Transport for London melding van een datalek als gevolg van de aanval. Landal GreenParks waarschuwde 12.000 gasten voor een mogelijk datalek.