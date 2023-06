Voorstel voor nationale implementatie NIS2-beveiligingsrichtlijn vertraagd

Het voorstel voor de implementatie van de Europese beveiligingsrichtlijn NIS2 heeft vertraging opgelaten en zal later dit jaar pas verschijnen, zo laat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) vandaag weten. De NIS2-richtlijn is een herziening van de richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging uit 2016 en wil meer duidelijkheid scheppen en de implementatie verbeteren en inspelen op de ontwikkelingen in dit gebied.

De richtlijn dekt meer sectoren en activiteiten dan voorheen, stroomlijnt de rapporteringsverplichtingen en pakt de beveiliging van de toeleveringsketen aan. Zo moeten meer entiteiten en sectoren maatregelen nemen om zich tegen cyberaanvallen te beschermen. Het gaat dan om sectoren als energie, vervoer, banken, gezondheidszorg, digitale infrastructuur, openbaar bestuur en ruimtevaart.

Ook wordt een kader vastgesteld voor betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende autoriteiten en lidstaten en wordt er een “Europese kwetsbaarheidsdatabase” opgezet. Verder legt de wet EU-landen strengere verplichtingen op, op het gebied van toezicht voor cyberbeveiliging. De wet werd afgelopen november aangenomen, waarna EU-lidstaten 21 maanden de tijd hebben om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Volgens het NCSC is de nationale implementatie van NIS2 een omvangrijk en complex traject, mede omdat die tegelijkertijd met de CER-richtlijn wordt geïmplementeerd. De Critical Entities Resilience (CER) richtlijn richt zich op de bescherming van publieke en private organisaties tegen fysieke risico’s, zoals de gevolgen van misdrijven, sabotage en natuurrampen.

Naast de complexiteit gaat NIS2 ook voor meer organisaties gelden. Daarnaast is ook voor de overheid de impact groot, vanwege het vereiste toezicht en de CSIRT (Computer Security Incident Response Team) taken. "Door deze complexiteit en impact is het van belang het wetsvoorstel zorgvuldig en duidelijk uit te werken, zodat alle betrokken partijen weten wat er van hen wordt verwacht", zo stelt het NCSC.

Oorspronkelijk was het plan dat de wetsvoorstellen voor NIS2 en CER deze zomer via Internetconsultatie.nl ter consultatie aangeboden zou worden. Doordat er nu meer tijd wordt genomen voor het schrijven van de wetsvoorstellen is de consultatieperiode naar het najaar verschoven. Tijdens de consultatie kunnen burgers, bedrijven en overheidsinstellingen verbeteringen voorstellen, die mogelijk in het wetsvoorstel verwerkt kunnen worden. Naar verwachting zullen de nationale implementatie van NIS2 en CER eind 2024 in werking treden.