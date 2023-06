Ruim zesduizend Nederlanders deden vorig jaar melding van identiteitsfraude bij het Centrale Meldpunt voor Identiteitsfraude (CMI), zo heeft minister Adriaansens van Economische Zaken laten weten. Ze reageerde op Kamervragen over identiteitsfraude bij het afsluiten van online contracten. Televisieprogramma Radar stelde dat fraudeurs op naam van iemand anders een contract afsloten bij Energiedirect en vervolgens veel energie gebruikten, waarvoor het slachtoffer moest opdraaien. Aanleiding voor de PvdA om de minister om opheldering te vragen.

"De gevraagde gegevens over fraude met identiteitsgegevens worden niet centraal verzameld, daarom ontbreken algemene cijfers. Fraudecasussen zijn ook vaak complex en kunnen tegelijk uit meerdere fenomenen bestaan (zoals kopie identiteitskaart misbruikt en/of nepprofiel aangemaakt en vervolgens bestelling op naam gedaan)", stelt Adriaansens. Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen dit melden bij het CMI.

Vorig jaar ontving het CMI meer dan 6100 meldingen. Een daling ten opzichte van de 6400 meldingen in 2021. Van de meldingen die vorig jaar binnenkwamen ging het in 1100 gevallen om het fenomeen "bestelling op naam", waarbij gegevens van een burger misbruikt worden voor bestellingen bij diverse organisaties. Een jaar eerder ging het nog om 1760 van dergelijke meldingen. Wordt er vervolgens ingezoomd op het frauduleus afsluiten van energiecontracten gaat het om 23 meldingen in 2022, tegenover 49 meldingen in 2021.

Volgens Adriaansens geldt bij elke vorm van fraude en oplichting dat de meeste winst is te behalen met het vergroten van het bewustzijn van risico’s en met preventieve maatregelen om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden. "In het geval van identiteitsfraude bij consumentenaankopen is het ook belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van identiteitsverificatie", aldus de minister.