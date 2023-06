Swing VPN beschuldigd van uitvoeren ddos-aanvallen via telefoons gebruikers

Vpn-provider Swing VPN is beschuldigd van het uitvoeren van ddos-aanvallen via de telefoons van gebruikers. Een beveiligingsonderzoeker ontdekte verdacht verkeer dat via de vpn-app plaatsvond. Daarbij werden er requests verstuurd naar een website die de gebruiker nooit had gebruikt en data bevatte die voor een grote belasting van de betreffende site zorgde. De request in kwestie werd elke tien seconden naar de website gestuurd.

Voor het bepalen van de doelwitten downloadt de app een configuratiebestand. Daarbij leken voornamelijk organisaties in Turkmenistan doelwit te zijn. Het waargenomen gedrag doet zich alleen voor bij de Androidversie van de app, niet bij de iOS-versie. "Swing VPN - Fast VPN Proxy" voor Android telt meer dan vijf miljoen downloads. Verder valt op dat de app in de Apple App Store onder een andere naam wordt aangeboden dan bij de Google Play Store het geval is.

Swing VPN lijkt ook geen website te hebben en is ook nog niet met een reactie gekomen. Vpn-provider Tor Guard heeft het onderzoek inmiddels aangegrepen om gebruikers via een bericht op Twitter voor gratis vpn-diensten zoals Swing VPN te waarschuwen.