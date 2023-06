Kabinet wil Burgerservicenummer en DigiD in Caribisch Nederland invoeren

Het kabinet wil het Burgerservicenummer (BSN) en DigiD in Caribisch Nederland gaan invoeren en heeft vandaag het wetsvoorstel gepresenteerd dat hiervoor moet zorgen. De meeste inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben nu nog geen BSN en DigiD. Zij hebben een identiteitsnummer dat niet veilig en goed kan aansluiten op DigiD, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

"Het BSN geeft inwoners van Caribisch Nederland een uniek en persoonsgebonden nummer, eenzelfde nummer dat door overheden in Europees Nederland wordt gebruikt, om de gegevens van personen online te kunnen vaststellen. Dat nummer is nodig om de overheidsdienstverlening te kunnen digitaliseren. Zoals voor de invoering van een DigiD", zo laat het ministerie verder weten. Met het BSN hebben Caribische Nederlanders straks nog maar één nummer voor de hele overheid.

Op termijn vervangt het BSN dan ook het ID- en CRIB-nummer dat nu in contact met de overheid wordt gebruikt om personen te identificeren. Ook op nieuwe identiteitskaarten komt het BSN in plaats van het ID-nummer. Volgens het ministerie is een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van een persoonsnummer dat dit uniek en zonder informatie is. Bij het ID-nummer is dat niet het geval. Het bevat de geboortedatum van personen en de nummers zijn eindig, waardoor het risico bestaat dat hetzelfde ID-nummer aan een andere persoon wordt uitgegeven.

Daarnaast kan het CRIB-nummer niet gebruikt worden in het contact met de Europees Nederlandse overheid. Ook voor MijnCN wordt de inlogfunctie op termijn vervangen door DigiD, zodat inwoners met één middel inloggen bij de digitale overheid. De Wet invoering BSN en voorzieningen digitale overheid BES, die invoering van het BSN mogelijk maakt, is nu via Internetconsultatie.nl ter consultatie aangeboden. Het publiek kan hier tot en met 31 juli op reageren.