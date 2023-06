Zyxel NAS-apparaten via kritieke kwetsbaarheid op afstand over te nemen

Een kritieke kwetsbaarheid in NAS-apparaten van fabrikant Zyxel maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om de apparatuur op afstand over te nemen. Het versturen van een speciaal geprepareerd http-request naar een benaderbare NAS volstaat, interactie van gebruikers is niet vereist. Zyxel heeft firmware-updates uitgebracht om het probleem te verhelpen.

De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-27992, maakt "pre-authentication command injection" mogelijk, waardoor een aanvaller systeemcommando's op het NAS-apparaat kan uitvoeren, waarbij inloggegevens niet zijn vereist. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Het probleem is aanwezig in de Zyxel NAS326, NAS540 en NAS542. Voor deze modellen is versie 5.21 van de firmware verschenen. De kwetsbaarheid werd door drie verschillende partijen aan Zyxel gerapporteerd.