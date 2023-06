VMware meldt actief misbruik van kritiek lek in monitoringstool Aria/vRealize

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in VMware Aria Operations for Networks, een tool voor het monitoren van netwerken, dat voorheen bekend stond als vRealize Network Insight. Dat meldt VMware. Via de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-20887, kan een aanvaller met toegang tot het systeem willekeurige code uitvoeren. De impact van het lek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

VMware kwam op 7 juni met beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid. Op 13 juni meldde het bedrijf dat erop internet proof-of-concept exploitcode was verschenen om misbruik van het lek te maken. Gisterenavond berichtte VMware dat actief misbruik van CVE-2023-20887 is waargenomen. Op 15 juni liet securitybedrijf GreyNoise al weten dat het aanvallen had gezien waarbij de kwetsbaarheid werd ingezet. Organisaties worden opgeroepen om de updates te installeren mocht dit nog niet zijn gedaan. Vorig jaar kwam de Amerikaanse regering nog met een noodbevel dat overheidsinstanties dwong om aangevallen VMware-kwetsbaarheden te patchen.