Aantal geldautomaten in Nederland vorig jaar licht gestegen naar 5100

Het aantal geldautomaten in Nederland is vorig jaar licht gestegen naar meer dan 5100. In 2021 telde ons land nog zo'n 4900 automaten. Dat heeft minister Kaag van Financiën laten weten bij de presentatie van de jaarrapportage (pdf) van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Het MOB is een overlegplatform waarin organisaties betrokken bij het aanbieden en afnemen van betaaldiensten overleggen.

Liep de afgelopen jaren het gebruik van contant geld terug, sinds 2020 is dit zich aan het stabiliseren. "Het aantal opnames bij geldautomaten is in 2022, na een jarenlange daling, met 6,2 procent gestegen tot bijna 160 miljoen. Ook het totale aantal geldautomaten in Nederland is licht gestegen afgelopen jaar, van 4916 stuks naar 5117", aldus Kaag. Volgens het MOB komt de toename van het aantal automaten vooral voor rekening van één van de acht onafhankelijke exploitanten van geldautomaten.

"De vrees voor plofkraken – met schade- en letselrisico voor omwonenden en passanten – bemoeilijkte voor Geldmaat de zoektocht naar locaties voor nieuwe, of te vernieuwen, geldautomaten, vooral in stedelijke gebieden", zo laat het MOB verder weten. Vorig jaar daalde het aantal plofkraken in Nederland echter naar negen. Via Geldmaat bieden de grote banken betaalautomaten aan.

Pin-only

Eerder bleek uit onderzoek van De Nederlandsche Bank dat vier procent van de winkels een "pin-only" beleid hanteert en geen contant geld accepteert. In sommige sectoren ligt dat percentage een stuk hoger, zoals bij bioscopen (22 procent), parkeren (16 procent), bibliotheken (16 procent) en apothekers (12 procent). Bij een op zeven retailers is het vooraf niet duidelijk of deze nog contant geld accepteert.

Het MOB vindt het weigeren van contante betalingen, in gevallen waarbij de betreffende winkel of ondernemer over een lokaal monopolie beschikt, in "principe als onredelijk bezwarend", tenzij daarvoor aantoonbaar specifieke redenen zijn, zoals veiligheid. Voor dit jaar, net als vorig jaar, heeft het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer verschillende speerpunten, waaronder ervoor zorgen dat contant geld als betaalmiddel goed blijft functioneren.