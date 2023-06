UWV wil dat instanties eenvoudiger gegevens van burgers kunnen delen

Het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) willen dat overheidsinstanties eenvoudiger gegevens van burgers met elkaar kunnen delen. Op dit moment mogen gegevens alleen worden gedeeld als daar een wettelijke grondslag voor is binnen de grenzen van de privacyregels. "Dat beschermt burgers tegen ongewenst gebruik van die gegevens", aldus de SVB.

De Verzekeringsbank stelt dat het ook van "groot belang" is dat gegevens eenvoudiger mogen worden gedeeld om "proactieve dienstverlening" mogelijk te maken. Nu is proactief gegevens delen nog lang niet altijd mogelijk omdat daarvoor vaak een wettelijke grondslag ontbreekt. De huidige grondslagen zijn namelijk beperkt tot alleen de uitvoering van regelingen.

"Door meer gebruik te maken van bij de overheid beschikbare gegevens, hoeven burgers minder gegevens zelf aan te leveren", aldus de SVB. "Binnen de sociale zekerheidsketen gebeurt al veel om informatiedeling mogelijk te maken om zo de burger een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Er is echter nog meer nodig om gegevensdeling te verbeteren en het mogelijk te maken om burgers proactief en gericht te kunnen benaderen." De Verzekeringsbank vraagt in een "knelpuntenbrief" om een bredere taakopdracht die dit mogelijk moet maken (pdf).

Het UWV is ook met een knelpuntenbrief gekomen, waarin het pleit voor wetgeving om gegevensuitwisseling en gegevensverwerking sneller mogelijk te maken. "We mogen vaak geen gegevens uitwisselen of verwerken, omdat de grondslagen in de bestaande wetgeving niet toereikend zijn. De noodzakelijke aanpassing van de wetgeving vergt veelal meerdere jaren, terwijl de actualiteit vraagt om een snelle(re) oplossing", zo laat het UWV weten (pdf).

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) stelt ook dat in de geboden dienstverlening het recht op privacy op gespannen voet kan staan met het grondrecht bestaanszekerheid. "Het is goed dat er strenge regels zijn vanwege de privacy", zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps. "Maar deze regels die bedoeld zijn om mensen te beschermen zorgen er in sommige gevallen voor dat we mensen niet kunnen helpen en ze dus slechter af zijn."