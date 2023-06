DuckDuckGo start bètatest van op privacygerichte browser voor Windows

DuckDuckGo is vandaag een publieke bètatest gestart van de eigen op privacygerichte browser, die onder andere is voorzien van een aparte player voor het afspelen van YouTube-video's. Nadat vorig jaar de versie voor macOS verscheen zijn nu Windowsgebruikers aan de beurt. De DuckDuckGo-browser blokkeert trackers en advertenties en handelt automatisch cookiebanners af waarmee websites toestemming vragen voor het plaatsen van cookies.

Ook biedt de browser een e-mailalias eindigend op @duck.com voor het blokkeren van e-mailtrackers en bevat een ingebouwde wachtwoordmanager. De browser beschikt verder over "Duck Player", om YouTube-video's zonder gerichte advertenties te kunnen bekijken. Voor het wachtwoordbeheer biedt DuckDuckGo een eigen password manager, maar is er ook een integratie met Bitwarden. Een andere feature is de "Fire Button", om via één klik alle websitedata zoals cookies en storage te verwijderen.

De DuckDuckGo-browser is geen "fork" van Chromium of andere browsercode. De code is door de DuckDuckGo-engineers zelf geschreven. Voor het renderen van websites maakt de browser gebruik van de rendering engine die het besturingssysteem biedt. In het geval van Windows gaat het om een WebView2 call die gebruikmaakt van de Blink rendering engine. "Onze standaard privacybescherming is beter dan wat Chrome en de meeste andere browsers bieden, en onze ontwikkelaars zijn lang bezig geweest om specifieke privacyproblemen met WebView2 te verhelpen, zoals ervoor zorgen dat crashmeldingen niet naar Microsoft worden gestuurd", aldus Peter Dolanjski van DuckDuckGo.