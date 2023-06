Mozilla werkt aan betaalde datalekdienst Firefox Monitor Premium

Mozilla werkt aan een betaalde datalekdienst waarmee gebruikers kunnen zoeken of ze onderdeel van een bekend datalek zijn. Ook is het mogelijk voor gebruikers om in 195 personenzoekmachines te zoeken of hun gegevens door datahandelaren worden verkocht en gevonden resultaten te laten verwijderen. Dat meldt webontwikkelaar en Mozillavolger Soeren Hentzschel.

In 2018 lanceerde Mozilla Firefox Monitor, een zoekmachine waarmee mensen kunnen kijken of hun e-mailadres in bekende datalekken voorkomt. Het maakt hiervoor gebruik van de database van Have I Been Pwned, een andere bekende datalekzoekmachine met ruim 12,5 miljard gecompromitteerde accounts afkomstig van 678 gecompromitteerde websites en andere bronnen.

Firefox gebruikt Firefox Monitor voor het waarschuwen van gebruikers van de browser als die op een website inloggen, of hier hun wachtwoord voor hebben opgeslagen. Daarnaast is Firefox Monitor ook als losse dienst te gebruiken, maar vereist dan wel het gebruik van een Firefox Account. Vervolgens laat de zoekmachine via een dashboard zien in welke datalekken de door de gebruiker opgegeven e-mailadressen voorkomen.

De nieuwe datalekdienst laat gebruikers actief op hun accounts scannen, maar geeft ook weer wanneer persoonsgegevens via personenzoekmachines zijn te vinden of wanneer wachtwoorden van de gebruiker zijn gecompromitteerd. Er komt zowel een gratis als betaalde versie van de dienst. De gratis versie laat gebruikers ook in de personenzoekmachines zoeken, maar gevonden resultaten zullen dan handmatig moeten worden verwijderd.

Vooralsnog lijkt het erop dat Firefox Monitor Premium als eerste in de VS beschikbaar komt. Volgens de voorbeeldschermen waarover Hentzschel beschikt zou de dienst vijf dollar per maand of vijftig dollar per jaar gaan kosten. Verdere details zijn nog niet door Mozilla bekendgemaakt.