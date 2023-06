Patiëntenfederatie en ziekenhuizen: medicatiegegevens standaard uitwisselen

Medicatiegegevens van Nederlanders moeten standaard tussen zorgverleners kunnen worden uitgewisseld. Alleen als mensen via een opt-out expliciet bezwaar maken zal dit niet gebeuren, zo vinden Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Op dit moment mogen medicatiegegevens alleen na toestemming van mensen worden gedeeld.

Het medicatieoverzicht bevat informatie over welke medicijnen patiënten door andere professionals voorgeschreven hebben gekregen of welke medicijnen door patiënten worden gebruikt. Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen stellen dat het niet standaard kunnen uitwisselen van deze gegevens ervoor kan zorgen dat mensen verkeerde medicatie voorgeschreven krijgen. Het huidige opt-in-systeem zou daarom een opt-out-systeem moeten worden, zo pleiten de organisaties.

Minister Kuipers van Volksgezondheid werkt op dit moment aan een wetsvoorstel dat het delen van medische gegevens in de spoedeisende zorg mogelijk maakt. D66 en VVD dienden vorige week een motie in die het kabinet verzoekt om uit te zoeken of actuele medicatieoverzichten van patiënten aan het wetsvoorstel kunnen worden toegevoegd en mensen via een opt-out bezwaar kunnen maken.

Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen roepen politieke partijen op om voor deze motie te stemmen. D66 liet onlangs weten dat er "voor heel de zorg" een opt-out moet komen, zodat standaard gegevens worden uitgewisseld.