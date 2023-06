NCSC en DTC vanaf 2026 samengevoegd tot overheidsloket voor cyberadvies

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC) en het Computer Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP) zijn vanaf 1 januari 2026 volledig samengevoegd tot één overheidsloket voor cybersecurityadvies. De nieuwe organisatie komt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid te vallen, zo hebben minister Adriaansens van Economische Zaken en Justitieminister Yesilgöz vandaag bekendgemaakt.

De nieuwe organisatie krijgt vier hoofdtaken. Het zal optreden als Nationaal Computer Security Incident Response Team, uitvoerend coördinator cybersecuritystelsel, kennis- en adviescentrum en Sectoraal Computer Security Incident Response Team. Het samenvoegen van de organisaties verloopt in twee fases. De initiële fase tot 1 oktober 2024 en de optimalisatiefase die tot 1 januari 2026 loopt.

Na afronding van de initiële fase moet de nieuwe organisatie de hoofdtaken in voldoende mate kunnen uitvoeren. Het gaat dan in ieder geval om uitvoering van de Wet beveiliging en informatiesystemen (Wbni), inclusief de Europese Network and Information Security (NIS2) richtlijn, sectorale wetgeving waarbinnen CSIRT-taken moeten worden uitgevoerd en, nadat deze is aangenomen, de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (Wbdwb).

"De huidige organisaties voeren na de initiële fase geen eigenstandige koers meer en bestaan alleen nog in formele zin in hun huidige vorm. In de periode tot 1 januari 2026 worden de taken en processen vervolgens volledig geïntegreerd en geoptimaliseerd", aldus de bewindslieden. "De vernieuwde organisatie ontwikkelt zich in de optimalisatiefase van een tijdelijke werkorganisatie naar een geformaliseerd vernieuwde organisatie."

Tijdens de overgang wordt er volgens Adriaansens en Yesilgöz al zoveel mogelijk gewerkt vanuit het perspectief van de nieuwe organisatie. Zo werken er momenteel al medewerkers uit de operatie van zowel het Digital Trust Center als het CSIRT-DSP samen met medewerkers van de operatie van het Nationaal Cyber Security Center om beter bekend te raken met elkaars werkzaamheden en de daarvoor gebruikte systemen.

"De vernieuwde organisatie wordt gefundeerd op de sterke eigenschappen van de huidige organisaties. Dit stelt de nieuwe organisatie in staat om alle organisaties in Nederland, groot of klein, publiek of privaat, vitaal of niet-vitaal van passende informatie en kennis te voorzien en hulp te bieden bij incidenten", stelt minister Adriaansens. Ze voegt toe dat één overheidsloket voor het delen van kennis en expertise het beste werkt.