Onderzoek: weinig malafide registraties van Nederlandse domeinnamen

Er zijn zeer weinig malafide registraties van Nederlandse domeinnamen, zo blijkt uit onderzoek van het DNS Abuse Institute, opgericht door het Public Interest Registry (PIR). De onderzoekers telden per 100.000 registraties van .nl-domeinnamen 0,4 malafide registraties. Daarmee doet de .nl-domeinnaamextensie het beter dan die van andere landen (pdf).

Het DNS Abuse Institute doet onderzoek naar misbruik van het domain name system (DNS). Elke maand publiceert het instituut het DNSAI Compass om DNS-misbruik wereldwijd te meten. Het gaat dan om het gebruik van DNS en domeinnamen voor malware, botnets, phishing en spam. "Voor .nl is het onderzoek zonder meer positief. In de lijst van grote landendomeinen scoort het domein het laagste van allemaal als het gaat om bewust malafide registraties voor malware en phishing", aldus de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert.

Voor de periode van oktober tot en met maart telden de onderzoekers per maand gemiddeld 1 malafide registratie van een .nl-domeinnaam per 250.000 domeinnamen. Daarmee blijft .nl de domeinen van Canada en België net voor. Bij de landendomeinen met het meeste misbruik vonden de onderzoekers één tot vijf malafide domeinnamen per tienduizend domeinnamen.