Van Huffelen: gevolgen generatieve AI niet opgelost met pauze

De nu al merkbare gevolgen van generatieve AI zoals ChatGPT worden niet opgelost met een pauze waar honderden wetenschappers, beroemdheden en anderen eerder dit jaar toe opriepen, zo stelt staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering (pdf). SP-Kamerlid Leijten had de bewindsvrouw gevraagd of zijn zich in de oproep kan vinden. Volgens Van Huffelen is het goed dat de prominenten aandacht vragen voor de zorgen rond AI.

"De oproep richt zich echter in grote mate op toekomstige ontwikkelingen, terwijl we nu al impact zien van generatieve AI. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om desinformatie en gevolgen voor het onderwijs. Deze gevolgen worden niet opgelost met een pauze. Het is daarom van belang om ook nu al actie te nemen", voegt de staatssecretaris toe. Ze merkt op dat het kabinet werkt aan het aanpakken van de gevolgen.

Zo wordt er gewerkt aan een 'integrale visie op generatieve AI'. "Deze visie zal open tot stand komen en zullen burgers, bedrijven en overheden actief worden gevraagd om bij te dragen aan dit traject. Tegelijkertijd zet het kabinet zich in om de reeds bekende risico’s van AI te adresseren, in de eerste plaats via regulering", gaat Van Huffelen verder. In Europa vinden nu onderhandelingen over de AI Act plaats, die afhankelijk van de impact van een AI-systeem hier bepaalde eisen aan stelt.