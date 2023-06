Canadese tankstations accepteren vanwege cyberaanval alleen contant geld

Tal van tankstations van Petro-Canada kunnen als gevolg van een cyberaanval alleen contant geld accepteren. Ook het inloggen voor klanten via de website en app is niet mogelijk. Details over de situatie zijn niet moederbedrijf Suncor gegeven, behalve dat het bedrijf te maken heeft met een cybersecurity-incident en er met externe experts wordt samengewerkt om de situatie te onderzoeken en verhelpen.

Op dit moment is Suncor naar eigen zeggen niet bekend met aanwijzingen waaruit zou blijken dat gegevens van klanten, personeel of leveranciers zijn buitgemaakt. Wel heeft het incident gevolgen voor "sommige transacties" van klanten en leveranciers (pdf). CBC News onderzocht de situatie en stelt dat het bij meerdere tankstations niet mogelijk was om met een betaalkaart te betalen en alleen cash werd geaccepteerd. Op Twitter regent het inmiddels klachten van klanten die niet kunnen tanken of hun auto wassen.