SNS mag klanten via Mobiel Bankieren app aandacht voor Giro555 vragen

SNS mag klanten via de Mobiel Bankieren app aandacht voor Giro555 vragen, bijvoorbeeld eerder dit jaar toen Turkije en Syrië door een aardbeving werden getroffen, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld (pdf). De bank stuurde na de aardbeving een bericht waarin klanten werden opgeroepen om via Giro555 te doneren. Een klant was hier niet van gediend en verzocht de bank om de app niet te gebruiken voor advertenties.

Daarop stelde SNS dat het de bankieren-app soms gebruikt om extra aandacht te vragen voor samenwerkende hulporganisaties zoals Giro555. Volgens de klant moet SNS geen reclame voor derde partijen maken, tenzij dit van tevoren met klanten is afgesproken. Daarbij wijst de klant naar de voorwaarden waarin dit volgens hem niet expliciet staat vermeld en hij ook geen toestemming voor reclame heeft gegeven.

De klant verzocht de bank dan ook om de Mobiel Bankieren app alleen te gebruiken voor informatie over bankzaken en te stoppen met berichtgeving over Giro555. De zaak werd voorgelegd aan het Kifid. Het klachteninstituut komt tot het oordeel dat de bank een ruime mate van beleidsvrijheid heeft bij het inrichten van haar dienstverlening en dat het sponsoren van goede doelen onderdeel is van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ook stelt de commissie dat maatschappelijk verantwoord ondernemen aansluit bij de visie van De Nederlandsche Bank. Het Kifid komt tot het oordeel dat het beleid van SNS niet onaanvaardbaar of in strijd met "goede zeden" is. De vordering van de klant wordt dan ook afgewezen.