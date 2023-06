Vlaardinger veroordeeld voor afpersing via gekaapte Snapchat-accounts

Een 21-jarige man uit Vlaardingen die door middel van phishing Snapchat-accounts van slachtoffers wist over te nemen en die vervolgens afperste is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 44 dagen, een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een taakstraf van 240 uur. Dat houdt in dat de man niet terug de cel in hoeft. Verder moet de man dertien slachtoffers elk een schadevergoeding van 1500 euro betalen.

Tijdens de coronapandemie adverteerde de man met een online dienst waarmee gebruikers konden zien of er in hun regio veel coronabesmettingen waren. Hiervoor adverteerde de man op Snapchat. De advertenties wezen naar een .nl-phishingsite genaamd "login-snapchat" die op de inlogpagina van Snapchat leek. Met gegevens die slachtoffers hier invulden kreeg de verdachte toegang tot de accounts van tientallen jonge Snapchat-gebruikers.

Vervolgens zocht de man naar compromitterend beeldmateriaal in de accounts van zijn slachtoffers en wijzigde ook het wachtwoord, zodat slachtoffers niet meer konden inloggen. Met de gevonden afbeeldingen werden slachtoffers afgeperst. Die moesten geld betalen of naaktfoto's sturen. Daarnaast dreigde de verdachte dat hij de accounts en de daarin opgeslagen gegevens zou gaan wissen, of ervoor zou zorgen dat de slachtoffers er nooit meer bij konden.

Ook dreigde hij met het openbaren van het privémateriaal. In sommige gevallen heeft de verdachte naaktfoto’s online onder de contacten van de slachtoffers verspreid, waaronder collega’s, schoolgenoten, familie en vrienden. Bij de politie deden 29 slachtoffers aangifte, maar het Openbaar Ministerie vermoedt dat er veel meer slachtoffers zijn gemaakt.

De officier van justitie had een gevangenisstraf van 32 maanden geëist, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De rechter komt uiteindelijk tot een gevangenisstraf van 44 dagen en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, alsmede een taakstraf van 240 uur. De behandeling van de rechtszaak heeft volgens de rechter te lang op zich laten duren, waardoor de verdachte een lagere straf kreeg opgelegd. Daarnaast speelde ook mee dat de Vlaardinger op alle leefgebieden een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt, zo liet de rechter verder weten. De 44 dagen cel die de man kreeg opgelegd komen overeen met de tijd die hij al in voorarrest heeft doorgebracht, zodat hij niet terug de gevangenis in moet.