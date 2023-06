MITRE's Top 25 gevaarlijkste kwetsbaarheden gepubliceerd: top 3 onveranderd

De MITRE Corporation heeft weer de Top 25 van gevaarlijkste kwetsbaarheden gepubliceerd en de top 3 is ten opzichte van vorig jaar onveranderd. Wederom staat "out-of-bounds write" op de eerste plek, gevolgd door cross-site scripting en SQL Injection. MITRE is de organisatie achter het Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) systeem om kwetsbaarheden mee te identificeren.

De organisatie stelt jaarlijks een Top 25 vast van gevaarlijke kwetsbaarheden die veel in software voorkomen, eenvoudig zijn te vinden en misbruiken, en aanvallers de mogelijkheid geven om systemen volledig over te nemen, data te stelen of een denial of service uit te voeren. Volgens MITRE biedt de Top 25 professionals een praktische en handige bron om risico's te mitigeren. Het gaat dan om programmeurs, testers, gebruikers, projectmanagers en beveiligingsonderzoekers.

De Top 25 is gebaseerd op duizenden kwetsbaarheden die in 2021 en 2022 werden gevonden. Vervolgens werd er een scoreformule gebruikt om de ranking van elke kwetsbaarheid te bepalen. Deze formule kijkt hoe vaak de betreffende kwetsbaarheid voorkomt en de beoogde impact wanneer die wordt misbruikt. Dan staat wederom out-of-bounds write bovenaan. Via deze klasse van kwetsbaarheden is het mogelijk voor een aanvaller om een applicatie te laten crashen of code op het systeem uit te voeren.

De grootste stijgers dit jaar waren imrproper privilege management, incorrecte autorisatie, ontbrekende autorisatie en Use After Free. Problemen zoals hard-coded wachtwoorden en incorrecte standaardpermissies werden juist minder vaak waargenomen en daalden een aantal plekken in het overzicht.