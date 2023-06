DigiD-app ondersteunt vanaf morgen ook inloggen met rijbewijs

De DigiD-app ondersteunt vanaf morgen ook het inloggen met een rijbewijs. Het gaat dan om Nederlandse rijbewijzen die vanaf 26 mei 2018 zijn uitgegeven en van een chip met een inlogfunctie zijn voorzien. Eerder was het al mogelijk om met een identiteitskaart in te loggen. "Inloggen met een rijbewijs of identiteitskaart geeft in de toekomst toegang tot persoonlijke gegevens die extra gevoelig zijn. Bijvoorbeeld medische of financiële gegevens", aldus DigiD-beheerder Logius.

DigiD kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het basisniveau bestaat uit een gebruikersnaam met wachtwoord. Dan is er het middenniveau waarbij de gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor een sms-controle. Als derde is er het substantiële niveau. Dit is bijvoorbeeld vereist wanneer er met extra privacygevoelige gegevens wordt gewerkt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens over de gezondheid. Dan is er ook het niveau DigiD Hoog, waarbij er met een identiteitskaart of rijbewijs wordt ingelogd.

Tijdens het inloggen scant de DigiD-app via de NFC-lezer op een telefoon of tablet de gegevens van de chip op het rijbewijs of identiteitskaart. DigiD controleert zo of het document van diegene is die wil inloggen en of het document geldig is. Er worden hierbij geen gegevens opgeslagen, aldus Logius. Ook voert de gebruiker in de app een persoonlijke pincode in die bij zijn identiteitsbewijs hoort.

Gebruikers die niet over een smartphone of tablet met NFC beschikken of de DigiD-app niet willen of kunnen installeren, kunnen hun identiteitsbewijs ook scannen via een NFC-kaartlezer die verbonden is met een computer. Daarvoor moet de DigiD-app op de computer worden geïnstalleerd. De DigiD-app voor op de computer is beschikbaar voor Windows 10 en nieuwer en MacOS Catalina en nieuwer.

Vanaf 1 juli ontvangen burgers na het ophalen van hun rijbewijs binnen enkele werkdagen een brief met een pincode. Met deze pincode kunnen zij de inlogfunctie van hun rijbewijs activeren in Mijn DigiD. Burgers die een nieuwe identiteitskaart ophalen, ontvangen al langere tijd eenzelfde soort brief waarmee zij de inlogfunctie kunnen activeren. Na de activatie is hun rijbewijs of identiteitskaart geschikt om mee in te loggen op websites van de Nederlandse overheid, het onderwijs, de zorg en hun pensioenfonds. Het inloggen met rijbewijs of identiteitskaart "wordt voorlopig" nergens verplicht, zo stelt Logius.