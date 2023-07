Apeldoorn lekt gegevens inwoners na software-update van burgerportaal

Door een software-update van een digitaal burgerportaal heeft de gemeente Apeldoorn de gegevens van tientallen inwoners gelekt. Ook drie andere gemeenten zijn slachtoffer van het datalek geworden. Via het digitale burgerportaal kunnen inwoners van de gemeente Apeldoorn gegevens over burgerzaken gerelateerde ‘zaken’ opvragen, zoals de aanvraag van paspoort of rijbewijs, huwelijk of verhuizing.

De leverancier van het systeem installeerde vorige week een software-update dat uiteindelijk tot het datalek leidde. "Er was een foutieve knop zichtbaar in het burgerportaal. Als op die knop werd gedrukt, dan kwam er een foutmelding. In enkele gevallen toonde het systeem echter een document van iemand anders. Na de eerste melding van deze fout heeft de leverancier het burgerportaal gesloten", zo laat burgemeester Ton Heerts in een brief aan de gemeenteraad weten (pdf).

Volgens Heert zijn vier gemeenten, waaronder de gemeente Apeldoorn, door het datalek getroffen. De namen van de drie andere gemeenten zijn niet bekendgemaakt. In het geval van de gemeente Apeldoorn betreft het meer dan 29 inwoners van wie naam, adres, geboortedatum en BSN zichtbaar waren. De gemeente heeft alle getroffen inwoners afgelopen donderdag ingelicht en hen gewaarschuwd alert te zijn voor phishing.