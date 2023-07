De politie ziet steeds vaker serieuze aanvallen met ransomware, die niet alleen organisaties raken, maar steeds vaker ook burgers. In de strijd tegen cybercrime heeft de politie naar eigen zeggen dringend versterking nodig. Bij de ransomware-aanvallen die tegenwoordig plaatsvinden worden ook gegevens van burgers gestolen en geregeld op internet gepubliceerd. De politie spreekt over honderden organisaties die afgelopen jaren slachtoffer werden. "In sommige gevallen moesten bedrijven of instanties - meerdere dagen - hun dienstverlening staken. De schade daarbij liep vaak in de miljoenen euro’s."

"Het gaat voor organisaties niet alleen om het veilig houden van hun eigen netwerk en data", zegt Theo van der Plas, programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime bij de politie. "Ook de gegevens van hun klanten, toeleveranciers, leden of patiënten, zijn in het geding. Daarnaast kunnen organisaties gebruikt worden als springplank om anderen in de keten aan te vallen. We hebben hierin als overheid en bedrijfsleven een gezamenlijke verantwoordelijkheid."

Bedrijven zijn soms nog terughoudend met het delen van informatie wanneer ze door ransomware zijn getroffen. Toch is het volgens Van der Plas van groot belang dat aangevallen bedrijven snel aangifte of melding doen bij de politie. "Zo houden wij zicht op criminele werkwijzen en kunnen wij hiertegen optreden, bijvoorbeeld door daders op te sporen of hun werkwijze te verstoren, maar ook nieuwe slachtoffers en verdere schade te voorkomen."

In het vandaag verschenen Cybersecuritybeeld Nederland 2023 staat dat een aanzienlijk aandeel van de verstorende cyberaanvallen in Nederland het werk zal zijn van cybercriminelen, vooral met ransomware-aanvallen. "Het gevolg kan zijn dat buitgemaakte informatie wordt gepubliceerd of tussen criminelen wordt verhandeld." Volgens het Cybersecuritybeeld lopen bedrijven, gemeenten en publieke instellingen onverminderd het risico slachtoffer te worden van ransomware of andere vormen van cybercrime.

Om cybercrime te bestrijden werd de Nederlandse Cybersecuritystrategie ontwikkeld. "Om deze uit te voeren is bij de politie dringend versterking nodig", benadrukt Van der Plas. "Zowel qua menskracht als geld. Die cybercriminele markt ontwikkelt zich in razend tempo. Om hier tegen op te treden, moet de politie in staat zijn om mensen met technische expertise te werven. Denk aan digitaal specialisten, softwareontwikkelaars en mensen die zich bezighouden met de samenwerking tussen politie en het bedrijfsleven."