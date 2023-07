ING laat klanten via alleen cashcode geld opnemen bij geldautomaat

Klanten van ING kunnen door middel van alleen een cashcode voortaan geld opnemen bij geldautomaten. Een pinpas is dan niet meer nodig. De cashcode is aan te maken in de Mobiel Bankieren App van ING en te gebruiken bij geldautomaten van Geldmaat. Daar is het mogelijk om de optie "ING code" te kiezen, waarna de cashcode is in te voeren. De cashcode is maximaal één uur geldig en eenmalig te gebruiken om maximaal honderd euro op te nemen.

"Opnemen met ING cashcode is bedoeld voor particuliere klanten met een behoefte aan contant geld zonder (werkende) pas bij zich. Dit kan zijn omdat er een nieuwe pas in aanvraag is, maar ook in geval de pas niet meer gebruikt wordt en jij alles met de mobiele telefoon betaalt", aldus de bank. ING stelt dat het niet is toegestaan om de cashcode met iemand anders te delen. "Net als de pincode, dient de ING cashcode geheim gehouden te worden. De ING cashcode is een persoonlijke code."