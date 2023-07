DigiD-helpdesk door opgezegde telefoonnummers tijdelijk onbereikbaar

De helpdesk van DigiD en MijnOverheid was tijdens de storing van DigiD die zich begin maart voordeed niet bereikbaar omdat de telefoonnummers waren opgezegd. Ondanks meerdere betalingsherinneringen was de factuur niet betaald, zo heeft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Vanaf 1 maart was het mogelijk om de belastingaangifte over 2022 te doen, wat op grote schaal werd gedaan. Door een storing bij DigiD was het echter niet mogelijk of lastig om bij de Belastingdienst in te loggen. Volgens Van Huffelen is de DigiD-storing door een combinatie van factoren ontstaan, die als oorzaak menselijke fouten hadden. Zo was er een technische instelling verkeerd ingesteld, waardoor de verbindingen met DigiD onbedoeld werden beperkt.

Verder bleek dat een fout in de DigiD-app voor extra verbindingspogingen zorgde waar één verbindingspoging voldoende zou zijn geweest. Daarnaast was het voor het eerst bij de belastingaangifte verplicht om via de DigiD-app of sms-code in te loggen. Veel burgers besloten op 1 en 2 maart hun DigiD-app te activeren. Ging het op 1 maart 2022 nog om 20.000 activaties, dit jaar waren het er op 1 maart bijna 88.000.

De Belastingdienst werkt bij grote drukte met "gedoseerde toegang". Op 1 maart bleek deze toegang onverwacht alleen te werken voor aanvragen via de website en niet voor de app van de Belastingdienst. Daardoor konden burgers blijven proberen om in te loggen via de app en bleef het aantal connectieverzoeken hoog. Nadat op 2 maart de onjuiste technische instelling was gedetecteerd en hersteld, kon DigiD weer gebruikt worden. Ook verscheen er in de loop van maart een nieuwe versie van de DigiD-app.

Helpdesk

De helpdesk van DigiD was op 1 en 2 maart niet via de normale telefoonnummers bereikbaar voor burgers die vragen hadden. De telefoonnummers waar de DigiD-helpdesk mee werkt zijn ingekocht bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De helpdesk was onbereikbaar omdat ACM deze nummers had opgezegd. Door menselijke fouten binnen DigiD-beheerder Logius was een factuur van de ACM, ondanks meerdere betalingsherinneringen, niet betaald. Na contact tussen Logius en de ACM was de helpdesk op 2 maart weer op de gebruikelijke nummers bereikbaar.

Maatregelen

Vanwege de storing en onbereikbaarheid van de helpdesk heeft Logius verschillende maatregelen aangekondigd. Zo worden facturen voor belangrijke telefoonnummers voortaan op tijd betaald en wordt onderzocht hoe de beschikbare capaciteit voor DigiD optimaal is in te zetten. Ook zal Logius bij het testen van DigiD van grotere aantallen gebruikers die inloggen uitgaan, die beter passen bij het verwachte gebruik. "Hoewel ernstige problemen zijn uitgebleven, is een storing op deze schaal bijzonder vervelend. Ik zal er met de geleerde lessen alles aan doen om herhaling in de toekomst te voorkomen", aldus staatssecretaris Van Huffelen.