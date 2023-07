Rechtszaak tegen Avast over verzamelen en verkopen van gebruikersgegevens

De antivirussoftware van Avast verzamelde jarenlang gegevens van miljoenen gebruikers en verkocht die vervolgens door aan derde partijen, en moet daarom een schadevergoeding van tussen de 800 en 1100 euro per gebruiker betalen, zo vindt Consumers United in Court (CUIC), een initiatief van stichting Privacy First en privacyorganisatie None of Your Business (noyb).

Al in 2019 werd bekend dat Avast miljoenen aan het browsegedrag van gebruikers verdiende. Deze gegevens werden verhandeld via databedrijf Jumpshot, waar Avast een meerheidsbelang in had. Naar aanleiding van de onthulling over het dataverzamelen besloten Google en Mozilla de browserextensies van Avast uit hun extensie-stores te verwijderen. In een reactie op de ontstane ophef besloot Avast vervolgens verschillende aanpassingen door te voeren, maar vanwege de aanhoudende kritiek werd Jumpshot begin 2020 opgeheven.

"Dus in plaats van jou te beschermen, verzamelde Avast jouw gegevens om ze door te verkopen aan derden. Die gegevens kunnen nu overal rondzwerven en worden gebruikt voor allerlei doeleinden waarvoor je niet bent gewaarschuwd door Avast", zo stelt CUIC. De organisatie benaderde Avast om een "minnelijke oplossing" te vinden. Volgens CUIC antwoordde Avast dat het niet in onderhandeling wilde treden. Daarop is nu besloten naar de rechter te stappen en worden Nederlandse gebruikers die Avast tussen mei 2015 en 30 januari 2020 op hun systemen hadden staan opgeroepen zich bij de massaclaim aan te sluiten.

Dat is op basis van "no cure, no pay". Net als bij andere massaclaims wordt er gebruikgemaakt van een externe procesfinancier die als de rechtszaak slaagt een deel van de schadevergoeding ontvangt. Het gaat om maximaal 25 procent. Tegenover BNR laat CUIC weten dat er een bedrag van tussen de 800 en 1100 euro per gebruiker wordt gezocht.