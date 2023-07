Ex-medewerker waterzuivering in VS aangeklaagd voor saboteren vitaal systeem

Een 53-jarige Amerikaanse ex-medewerker van een waterzuiveringsinstallatie is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het saboteren van een vitaal systeem. De man werkte van juli 2016 tot en met december 2020 voor de Discovery Bay Water Treatment Facility, die de waterzuivering voor 15.000 inwoners van Discovery Bay verzorgt. De ex-medewerker was onder andere verantwoordelijk voor het beheer van de systemen waarmee allerlei processen van de installatie worden beheerd.

Volgens de aanklacht installeerde de man toen hij nog in dienst was software op zijn eigen privécomputer en op het interne netwerk, waarmee hij toegang tot het interne netwerk kreeg. Toen de Amerikaan in januari 2021 ontslag nam, benaderde hij vanaf zijn eigen privécomputer het netwerk van de waterzuivering en verwijderde software die het gehele waterzuiveringssysteem beschermde, waaronder de waterdruk, waterfiltratie en het niveau van de chemicaliën.

De Amerikaan is nu aangeklaagd voor het versturen van een commando voor het beschadigen van een beveiligde computer. Indien schuldig kan hij worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal tien jaar en een boete van 250.000 dollar.